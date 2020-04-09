В Свердловской области зафиксировали еще два случая COVID-19

12:37 | 10.04.2020

Фото: m.news24.com

За минувшие сутки на Среднем Урале зафиксировали еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила.



Всего в регионе зарегистрирован 61 заразившийся. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Из больницы также выписались еще четверо уральцев. Таким образом, с начала эпидемии врачи вылечили 32 человека. Летальных случаев не зарегистрировано.



В России за последние сутки подтверждены 1786 случаев новой коронавирусной инфекции в 57 регионах. По выздоровлению выписаны 97 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»