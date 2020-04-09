Свердловские аграрии поучаствовали во флешмобе #мыдлявасбезвыходных

11:55 | 10.04.2020

Фото: телеграм-канал COVID-19

Свердловские аграрии присоединились к всероссийскому флешмобу #мыдлявасбезвыходных. Об этом сообщает телеграм-канал COVID-19.



Во флешмобе приняли участия те, кто сегодня вышел в поля на посевную, чтобы вырастить достойный урожай, и те, кто работает на ферме, производя молоко и мясо.



Сельхозпроизводители и труженики села работают без выходных и уверяют, что продуктов хватит на всех.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»