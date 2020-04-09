В Екатеринбурге вынесли приговор водителю автобуса, который насмерть сбил пенсионера

10:20 | 10.04.2020

Свердловский областной суд вынес приговор водителю муниципального автобуса №56 Андрею Ярополову, который осенью прошлого года в Екатеринбурге насмерть сбил 85-летнего пенсионера. Авария произошла на проспекте Космонавтов.



В ЕМУП «Гортранс» после аварии объяснили, что наезд на пешехода произошел практически возле тротуара. Пенсионер медленно шел по пешеходному переходу, когда ему горел зеленый свет, заканчивал переходить дорогу уже на красный сигнал светофора. Водитель автобуса начал движение, но не заметил дедушку и наехал на него.



Андрея Ярополова отправили на один год колонии-поселения и на два года лишили водительских прав. В облсуде добавили, что он не стал подавать апелляцию.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»