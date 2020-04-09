В Верхней Пышме закрыли цветочный магазин из-за нарушения карантина

09:52 | 10.04.2020

Фото: УФССП по Свердловской области

В Верхней Пышме из-за нарушения карантина приостановили деятельность цветочного магазина. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП по Свердловской области.



Сотрудники полиции в ходе рейда выявили цветочный магазин, который продолжал свою деятельность в условиях специального режима. В отношении должника составили протокол об административном правонарушении по статье 6 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и направили в суд.



– На основании документов незамедлительно возбуждено исполнительное производство, в ходе которого судебные приставы опломбировали и опечатали входные двери помещения, – рассказали в ведомстве.



Правонарушителя предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»