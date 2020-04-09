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09:35 | 10.04.2020

Фото: Яндекс

ЕМУП «Спецавтобаза» продлевает срок перерасчета платы за вывоз ТКО для отдельных категорий предприятий

ЕМУП «Спецавтобаза» продлит до 20 апреля 2020 года срок автоматического перерасчета платы за услугу «обращение с ТКО» для хозяйствующих субъектов категорий*, на которые распространяется действие положений указа Президента РФ № 239 от 02.04.2020, указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ о временном ограничении (приостановке) деятельности.

Часть предприятий вывела на работу сотрудников, например, дошкольные образовательные учреждения, где с 6 апреля открылись дежурные группы в детских садах, проектные организации, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, химчистки и прачечные, которым разрешили возобновить работу согласно распоряжению правительства Свердловской области №125-РП. Начисления за услугу «обращение с ТКО» для них будут возобновлены с 6 апреля 2020 года.

Пансионатам, домам отдыха, туристическим базам муниципальных образований АПО-3 за исключением Екатеринбурга, которые приостановили свою работу до 1 июня 2020 года, напротив, продлят срок автоматического перерасчета платы за услугу «обращение с ТКО» до конца апреля.

Всем остальным категориям хозяйствующих субъектов нужно направить регоператору официальное заявление на перерасчет с обязательным указанием срока приостановления деятельности. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Все это можно сделать двумя путями — либо отправить письмо на sab@sab-ekb.ru, либо оставить заявку в «Личном кабинете» на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза» sab-ekb.ru. Данное правило также действует в отношении хозяйствующих субъектов, относящихся к категориям предприятий*, если период приостановления их деятельности вышел за пределы срока с 28 марта по 20 апреля.

Напомним, «автоматические» перерасчёты отразятся в первичных бухгалтерских документах за апрель, которые потребители получат в мае. Те хозяйствующие субъекты, кто подаст заявление на перерасчет после 10 апреля, увидят его только в майских счетах в июне.

Любой потребитель может уточнить, распространяется ли перерасчет за этот период, на него. Для этого нужно позвонить на горячую линию 8-800-775-00-96 или отправить СМС, сообщение в WhatsApp или Viber по номеру 8-904-547-00-88. В сообщении нужно указать тему обращения: перерасчет, номер договора, ИНН, адрес объекта.

* Перечень категорий хозяйствующих субъектов на территории АПО-3, которым автоматически произведут продление перерасчета с 28.03 по 20.04.2020:

• Общеобразовательные учреждения.
• Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
• Учреждения дополнительного образования, за исключением Екатеринбурга.
• Библиотеки, архивы.
• Выставочные залы, музеи.
• Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки.
• Спортивные арены, стадионы.
• Спортивные клубы, центры, комплексы.
• Бани, сауны.
• Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты.
• Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.
• Ремонт и пошив одежды.

© «Вечерние ведомости»

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