На улице Куйбышева в Екатеринбурге сбили человека

Вчера вечером в Екатеринбурге около Шарташского рынка сбили человека. ДТП произошло рядом с домом по адресу улица Куйбышева, 86/1.Очевидца сообщили, что удар был сильный, мужчина не чувствовал обе ноги, а на капоте было очень много крови. Реанимация на место ДТП приехала быстро.В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что пострадавшим оказался 38-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода сбил водитель Mitsubishi Lancer двигавшийся по улице Куйбышева в сторону Комсомольской.У мужчины диагностировали перелом бедра и черепно-мозговую травму. Его отвезли в больницу №36.