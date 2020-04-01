В Екатеринбурге на Эльмаше произошли кражи в алкомаркете и магазине продуктов

21:18 | 9.04.2020

Фото: JustMedia

В уральской столице в микрорайоне Эльмаш неизвестные обокрали «Красное и Белое» на Баумана, 35. Ещё одна кража произошла в продуктовом «Магнит» в переулке Черноморский, 6, об этом сообщает портал «Justmedia».



Информацию подтвердили в местном отделении полиции.



«По обоим фактам проводятся проверки. По Баумана подозреваемые в хищении задержаны, решается вопрос о даче правовой оценки действиям злоумышленников. По факту сообщения о проникновении в магазин в переулке Черноморский проводится проверка», - сообщили JustMedia.ru в УМВД России по Екатеринбургу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»