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20:27 | 9.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Власти Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции

В Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Снова прочитал много вопросов и обращений с просьбами ослабить ограничительные меры и разрешить работать салонам красоты, страховым, магазинам одежды и компаниям из других сфер. С другой стороны, многих беспокоят собрания в церквях, во время которых люди могут заразить друг друга. Сейчас мы с правительством региона прорабатываем разные варианты, завтра я планирую подписать указ», - написал Куйвашев.

Губернатор также отметил, что глава Минпромторга Денис Мантуров с 13 апреля рекомендова открыть парикхмахерские, ломбарды и цветочные.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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