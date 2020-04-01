В Свердловской области ведется медицинское наблюдение за 7301 человеком

20:09 | 9.04.2020

Фото: stolica-s.su



В Свердловской области по данным на 9 апреля под медицинским наблюдением находится 7301 гражданин, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Коронавирус подозревают у 135 человек.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области лабораторно подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом. 25 человек уже вылечились и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»