В Минздраве Свердловской области посоветовали читать новости только в проверенных источниках

19:26 | 9.04.2020

Фото: скриншот видеообращения

Главный внештатный специалист-психиатр свердловского Минздрава Олег Сердюк рекомендовал уральцам дозировать информацию и читать новости о коронавирусе только в проверенных источниках и сохранять спокойствие. Видеообращение с советами специалиста опубликовал Telegram-канал «Стоп-COVID-19».



По словам Сердюка, после просмотра или прочтения информации, человек может проецировать её на себя и начать искать симптомы в своем организме, однако делать этого не стоит.



«Увлекаться самокопанием и поиском симптомов не надо, но если вдруг вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу, чтобы получить помощь или хотя бы пройти предварительную диагностику», - сказал психиатр.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»