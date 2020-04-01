Школьники из семей льготных категорий в Свердловской области получат выплаты на питание

19:12 | 9.04.2020

Фото: еоцсв.рф

Свердловские школьники из семей льготных категорий во время дистанционного режима получат денежные выплаты на питание, об этом говорится в соответствующем постановлении, рассмотренном на заседании регионального правительства.



Получить выплаты смогут дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.



«Есть семьи, которые нуждаются в поддержке, поэтому приняли решение о выделения компенсации для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов. Эта выплата будет осуществляться по заявлению родителей, ее можно оформить и дистанционно, отправив заявление в образовательную организацию по электронной почте, обозначив расчетные счета, куда могут быть перечислены финансовые средства», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.



Стоит отметить, что сумма выплаты будет соответствовать стоимости питания ребенка в школе. Все вопросы о предоставлении средств можно задать по горячей линии, работающей в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. С номерами специалистов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»