Новости дня
19:12 | 9.04.2020
Фото: еоцсв.рф
Школьники из семей льготных категорий в Свердловской области получат выплаты на питание
Получить выплаты смогут дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
«Есть семьи, которые нуждаются в поддержке, поэтому приняли решение о выделения компенсации для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов. Эта выплата будет осуществляться по заявлению родителей, ее можно оформить и дистанционно, отправив заявление в образовательную организацию по электронной почте, обозначив расчетные счета, куда могут быть перечислены финансовые средства», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Стоит отметить, что сумма выплаты будет соответствовать стоимости питания ребенка в школе. Все вопросы о предоставлении средств можно задать по горячей линии, работающей в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. С номерами специалистов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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