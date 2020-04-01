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18:46 | 9.04.2020
Фото: news.tpu.ru
В Свердловской области идет на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ и гриппом, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Так, за прошлую неделю медики зарегистрировали всего 21,9 случаев заболевания ОРВИ, по сравнению с предыдущим показателем это ниже на 27%. Кроме того, на 13% уменьшилось количество случаев с предварительным диагнозом «пневмония», их 656.
Напомним, ранее мы сообщали, что на сегодняшний день в регионе зафиксировано 59 случаев заболевания COVID-19.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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