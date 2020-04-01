В Свердловской области идет на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом

18:46 | 9.04.2020

Фото: news.tpu.ru



В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ и гриппом, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Так, за прошлую неделю медики зарегистрировали всего 21,9 случаев заболевания ОРВИ, по сравнению с предыдущим показателем это ниже на 27%. Кроме того, на 13% уменьшилось количество случаев с предварительным диагнозом «пневмония», их 656.



Напомним, ранее мы сообщали, что на сегодняшний день в регионе зафиксировано 59 случаев заболевания COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»