К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге построят велоэстаакаду

18:23 | 9.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице к проведению Универсиады в 2023 году власти планируют построить уникальный современный объект – велоэстакаду. Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Александром Высокинским.



Отмечается, что разработкой проекта будут заниматься специалисты МКУ «Управлением капитального строительства города Екатеринбурга».



В рамках реализации проекта планируется расширить улицы Новокольцовскую и Александровский бульвар до четырех полос, реконструировать Новокольцовскую от Сибирского тракта до Александровского бульвара, а Александровский бульвар от Новокольцовской до Центральной. После этого на Александровском бульваре появится велоэстакада, которая будет обеспечивать непрерывный веломаршрут.



Добавим, что вдоль всей дороги будет предусмотрено обустройство освещения и дождевой канализации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»