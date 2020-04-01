Три моста в Туринском районе закрыли из-за паводка

17:29 | 9.04.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Из-за паводка на реке Тура три закрывается движение по трем автомобильным мостам в Туринском района. Об этом сообщает свердловская Госавтоинспекция.



Уровень воды в реке Туры значительно повысился в результате паводка, что сделало движение по трем мостам небезопасным. Так, временно ограничено движение по мостам, которые соединяются села Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское.



Объехать закрытого участка в сторону села Городище можно через деревни Смычка и Чеболтасово. А вот до поселков Кумарьинское и Чернышово объезд не организован, людей будут переправлять на другой берег с помощью катера.



Госавтоинспекция Свердловской области отмечает, что, когда уровень воды в реке опустится до безопасных значений, движение восстановят.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»