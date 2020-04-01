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17:05 | 9.04.2020

Фото: kloomba.com

В Екатеринбурге молодая мама оставила ребенка охранникам в БЦ «Антей»

В ночь на 9 апреля в Екатеринбурге на пост охраны в здание БЦ «Антей» подкинули мальчика 2019 года рождения. Сначала молодая мам с переносной люлькой попросила зайти погреться, пока за ней не приедет муж, а потом оставила сына рядом с постом охраны и убежала.

Женщина появилась в здании в вчера в 19:45. Она просидела на лавочке неподалеку от входа до 22:0, пока здание не начало закрываться. Охранники попросили женщину покинуть помещение, но она их разжалобила, указав на то, что на улице очень холодно. После этого она просидела в здании до 00:25.

Портал Е1.RU пишет, что охранник рассказал полицейским о том, что женщина попросила у него разрешения погреться и сообщила, что малыша ей нечем кормить, а позже вышла якобы за мужем, но не вернулась. Когда охранники обнаружили подкинутого малыша, то вызвали полицию.

Сейчас личности ребенка и его мамы уже установлены. Мальчика временно поместили в больницу, но отмечается, что он здоров. Мать ребенка объявили в розыск.

Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых сообщил, что мать – местная жительница 1997 года рождения, проживающая на улице Тверитина. По предварительным данным, официального мужа у нее нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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