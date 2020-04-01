Двух жителей Первоуральска обвиняют в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью

16:40 | 9.04.2020

Фото: ballenta.ru

Два ранее судимых жителя Первоуральская обвиняются в разбое по предварительно сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Так, по версии следствия, поздним вечером 28 октября 2018 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения находились в салоне машины «ВАЗ-21120», которая была припаркована рядом с кафе по улице Вайнера в Первоуральске. К автомобилю подошлю мужчина и женщина, которые тоже на тот момент были пьяны. Женщины попросила водителя машины довезти из до круглосуточного магазина, чтобы купить спиртные напитки, и привезти обратно в кафе. За это на предложила 100 рублей, на что водитель согласился.



Когда компания доехала до павильона, пассажиры заплатили 100 рублей и вышли. Следом за ними вышел один из обвиняемых, и попросил купить им две бутылки пива. Пассажиры согласились, посчитав, что эта покупка станет оплатой за обратный проезд к кафе. Однако, когда обвиняемые довезли пассажиров обратно до кафе и высадили в безлюдном месте, то один из них начал наносить многочисленные удары молотком по телу мужчины, а второй удерживал женщину, угрожая топором. После этого злоумышленники скрылись с места преступления, похитив у потерпевших две тысячи рублей.



У мужчины диагностировали перелом ребер, левосторонний гидро-пневмоторакса, перелом лодыжки голеностопного сустава, многооскольчатый перелом стенок верхнечелюстной пазухи со смещением отломков, перелом костей носа со смещением и нижней стенки левой глазницы, перелом скулового отростка правой височной кости со смещением отломков и иные травмы.



Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Первоуральский городской суд.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»