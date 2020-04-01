Роспотребнадзор запустит лабораторию в Каменске-Уральском

16:15 | 9.04.2020

Фото: regnum.ru

Свердловское управление Роспотребнадзора запускает на этой неделе лабораторию в Каменске-Уральском. Об этом сообщает главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.



Третья лаборатория управления Роспотребнадзора начнет проведение исследований с небольшого числа – около 100 в сутки. Планируется, что ее мощность увеличат позднее, чтобы охватить весь «восточный куст».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»