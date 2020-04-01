ТФОМС поддержит свердловские больницы, не задействованные в борьбе с COVID-19

15:54 | 9.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования создаст «подушку безопасности» для больниц Свердловской области, которые не задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал COVID-19.



Так, свердловские больницы, у которых снизились доходы из-за отмены плановых приемов и госпитализаций, смогут получить стопроцентный аванс. Система ОМС выделит средства в апреле, но фактически помощь медучреждение окажет позже, когда ослабят ограничения. Такая мера позволит клиникам сохранить достигнутый уровень оплаты труда и не допустить задолженности перед поставщиками товаров и услуг.



– Мы внимательно следим за финансовым состоянием больниц. Сегодня остатки на счетах ОМС составляют около 6 миллиардов рублей – это существенного больше среднемесячного фонда оплаты труда клиник. Полагаю, что такая подушка безопасности вкупе с принимаемыми организационными решениями позволит нам максимально безболезненно пережить этот непростой период, – сообщает руководитель свердловского ТФОМС Валерий Шелякин.



Добавим, что введенные на Среднем Урале ограничения не касаются экстренной и неотложной помощи, а также провидения химио- и лучевой терапии для онкопациентов и сеансы диализа для пациентов с почечной недостаточностью и другие.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»