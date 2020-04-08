Свердловчан избавят от необходимости офлайн-обращений за мерами поддержки

15:30 | 9.04.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал избавить местных жителей и бизнес от необходимости личных обращений за мерами поддержки. Так, глава региона поручил правительству увязать федеральные и региональные меры поддержки, которые приняли в связи с ситуацией по коронавирусу.



Накануне президент РФ Владимир Путин озвучил системные меры, вводимые в стране для стабилизации экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения безопасности граждан и противодействия распространению коронавируса.



– Сейчас нам важно сформировать единый взаимоувязанный комплекс федеральных и региональных мер поддержки, чтобы каждый предприниматель, каждая семья, каждый человек знали, на какую помощь со стороны государства они могут рассчитывать. При этом необходимо сделать все необходимое для того, чтобы люди не бегали со справками и заявлениями по различным инстанциям и кабинетам, подвергая себя опасности заразиться коронавирусом. Прием заявлений на выплату пособий и другие меры поддержки должен проводиться дистанционно, а та помощь, которая не требует подачи заявлений, – должна оказываться автоматически, – подчеркнул Евгений Куйвашев.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»