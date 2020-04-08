Павел Креков заявил, что тепловизоры не всегда могут выявить заразившихся COVID-19

15:07 | 9.04.2020

Фото: optivera.ru

Сегодня, 9 апреля, на заседании Заксобрания Свердловской области заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что измерение температуры не дает гарантий выявления зараженных коронавирусной инфекцией.



– Температура вообще есть лишь у 20-30% заболевших. Исходя из этого тепловизоры — это лишь один из способов выявления, но не глобальный, – отмечает Павел Креков.



Докладчик также добавил, что у большинства зараженных, которых доставили в екатеринбургскую больницу, заболевание протекает бессимптомно. Выявить их удается только благодаря результатам анализом.



На данный момент в Свердловской области из 59 человек, заразившихся коронавирусом, трое находятся в тяжелом состоянии, а еще пятеро – в состоянии средней тяжести.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»