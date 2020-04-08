В Екатеринбурге будут дезинфицировать улицы техникой МЗиК

13:52 | 9.04.2020

Фото: телеграмм-канал Раньше всех. Ну почти

По решению губернатора Евгения Куйвашева регион дополнительно закупит для областного центра пять вакуумно-уборочных машин МК-2000.



Как отмечают на Машиностроительном заводе имени Калинина, навесное поливомоечное оборудование на этих машинах, которые будут поступать в распоряжение коммунальщиков, приспособлено для дезинфекции внутриквартальных проездов, тротуаров и наружных элементов зданий и сооружений.



Дезинфекция будет проводиться проверенными и безопасными для людей средствами.



По информации главы Екатеринбурга Александра Высокинского, первые машины могут выйти на улицы города уже в ближайшие выходные.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»