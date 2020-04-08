13:40 | 9.04.2020

Фото: nashkamensk.ru

В Каменске-Уральском изменено расписание движения автобуса №14 – теперь транспорт будет выполнять еще два рейса в вечернее время.



В пресс-службе администрации муниципалитета рассказали, что жители часто задавали вопросы единой диспетчерской службе пассажирского транспорта о вечернем расписании автобуса. Это и спровоцировало корректировку маршрута.



Поправки в его расписание уже внесены. Добавлены вечерние рейсы: в 20:05 по местному времени от остановки «Московская» и в 20:46 по местному времени – от остановки «Поселок имени Чкалова». Именно по ним было больше всего обращений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»