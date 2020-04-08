В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции

13:19 | 9.04.2020

Фото: yandex.ru

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов для горожан и бизнеса за нарушение режима самоизоляции. Вопрос был поднят на внеочередном заседании регионального парламента.



Согласно законопроекту, предполагается ввести административные штрафы для тех, кто нарушает режим самоизоляции. Для граждан эти штрафы могут составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Добавим система штрафов уже введена в Москве и Санкт-Петербурге.



Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, согласно которому, всем свердловчанам вне зависимости от возраста рекомендована самоизоляция на период нерабочих дней. Выходить из дома разрешается только по веской причине: чтобы купить продукты или товары первой необходимости в ближайшем магазине, посетить аптеку или врача, вынести мусор, выгулять собаку (не более 100 метров от дома) или отправиться на работу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»