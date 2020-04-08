Новости дня
12:55 | 9.04.2020
Фото: medwords.ru
В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 10 тысяч
За сутки выздоровело 118 человек: Москва - 43, Санкт-Петербург – 11, Республика Бурятия – 9, Ивановская область – 6, Брянская область -3, Мурманская область -3, Хабаровский край – 3, Оренбургская область -3, Республика Калмыкия – 3, Курская область – 3, Московская область -2, Тульская область -2, Республика Марий Эл- 2, Красноярский край -2, Челябинская область -2, Псковская область -2, Республика Адыгея -2, Новгородская область -2, Ленинградская область -1, Ставропольский край – 1, Рязанская область -1, Республика Крым -1, Ростовская область -1, Кировская область -1, Республика Саха (Якутия) -1, Архангельская область -1, Ярославская область -1, Костромская область -1, Смоленская область -1, Амурская область – 1, Кемеровская область -1, Самарская область -1, Магаданская область -1. За весь период выздоровели 698 человек.
Также за сутки зафиксировано 13 летальных случаев: 7 в Москве, 3 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Пермском крае -1. За весь период в России от коронавируса скончалось 76 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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