В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 10 тысяч

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1459 новых случаев коронавирусной инфекции в 50 регионах. Общее число заболевших возросло до 10131 человек в 81 регионе.Москва - 43, Санкт-Петербург – 11, Республика Бурятия – 9, Ивановская область – 6, Брянская область -3, Мурманская область -3, Хабаровский край – 3, Оренбургская область -3, Республика Калмыкия – 3, Курская область – 3, Московская область -2, Тульская область -2, Республика Марий Эл- 2, Красноярский край -2, Челябинская область -2, Псковская область -2, Республика Адыгея -2, Новгородская область -2, Ленинградская область -1, Ставропольский край – 1, Рязанская область -1, Республика Крым -1, Ростовская область -1, Кировская область -1, Республика Саха (Якутия) -1, Архангельская область -1, Ярославская область -1, Костромская область -1, Смоленская область -1, Амурская область – 1, Кемеровская область -1, Самарская область -1, Магаданская область -1. За весь период выздоровели 698 человек.7 в Москве, 3 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Пермском крае -1. За весь период в России от коронавируса скончалось 76 человек.