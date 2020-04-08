Новости дня
12:48 | 9.04.2020
Фото: zen.yandex.ru
В Свердловской области подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом
Состояние трех новых пациентов – тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За минувшие сутки выписаны 3 пациента. Всего уральским врачам удалось вылечить 28 человек.
Добавим, по данным на 9 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 1819 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследован 1721 человек.
Всего специалистами проведено 29944 исследования. Обследовано 24169 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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