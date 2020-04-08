На Среднем Урале заработал штаб волонтеров-психологов

12:39 | 9.04.2020

Фото: mzso.info

В Свердловской области создан штаб волонтеров-профессиональных психологов, которые по телефону будут помогать жителям справляться с режимом самоизоляции в связи с распространением коронавируса.



По словам директора Свердловского областного медицинского колледжа, сопредседателя регионального штаба ОНФ Ирины Левиной, предполагалось, что психологическая помощь будет оказываться престарелым и маломобильным гражданам. Однако оказалось, что в помощи заинтересованы многие уральцы.



Профессиональный отбор уже прошли 32 специалиста. Отмечается. Что на одну консультацию по телефону отводится 30 минут – за это время нужно оказать неотложную психологическую помощь в адаптации к резко изменившимся обстоятельствам, условиям жизни.



Звонки от нуждающихся в психологической помощи принимаются по номеру: 8-800-200-34-11.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»