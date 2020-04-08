В Свердловской области житель передал врачу раритетный автомобиль

12:23 | 9.04.2020

Фото: пресс-служба Сысертской ЦРБ.

В селе Патруши Свердловской области местный житель передал во временное пользование ГАЗ-12Б 1959 года выпуска Владимиру Тельнову, врачу местного отделения ОВП, сообщает Сысертская ГКБ.



Машина находится в хорошем состоянии. Несмотря на то, что автомобилю 60 лет, он на ходу и поможет медикам оперативнее приезжать на вызовы во время пандемии коронавируса. Отметим, в числе повседневных обязанностей сельского врача – визиты на дом к жителям, которые вернулись из-за границы и теперь находятся под усиленным наблюдением медиков.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»