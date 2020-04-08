Скоро на Урал прибудет партия гуманитарного груза весом более 100 тонн

12:06 | 9.04.2020

Фото: ura.news

В ближайшее время на Урал прибудет партия гуманитарного груза весом более 100 тонн. В нее вошли медицинские маски, костюмы, перчатки, предназначенные для свердловских и челябинских больниц. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Четыре самолета доставят на Урал 10 млн медицинских масок, 100 тыс. масок спецзащиты и 10 тыс. хирургических масок, 150 тыс. медицинских костюмов, 304 тыс. пар медицинских перчаток, 20 тыс. лицевых щитков, 20 тыс. защитных очков и 1 тыс. термометров. По словам главы региона, это крупнейшая за последнее время партия гуманитарного груза.



Добавим, один из самолетов приземлится в Екатеринбурге уже в это воскресенье, 12 апреля.



«Я благодарен главе «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, который по личной инициативе выкупил средства защиты в Китае, а также владельцу торговой компании «Сима-ленд» Андрею Симановскому, который поучаствовал в организации доставки», - добавил губернатор.



Напомним, ранее в аэропорт Кольцово прибыла партия средств индивидуальной защиты, закупленных на средства Свердловской области. В распоряжение медиков поступили более 1,7 миллионов одноразовых медицинских масок, 22 тыс. перчаток, 4,2 тысячи защитных костюмов и 200 медицинских халатов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»