На Урале за пьяные разборки двое жителей могут получить реальные сроки

11:52 | 9.04.2020

Фото: yuga.ru

В Камышлове 36-летний житель обратился в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности двух мужчин 1985 и 1977 года рождения, за то, что они нанесли ему многочисленные телесные повреждения и угрожали убийством.



Инцидент произошел в конце февраля. Тогда три товарища выпивали на квартире у одного из членов компании. Когда мужчины решили в очередной раз сходить покурить, между ними завязался конфликт на почве того, кто, где служил. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, 35-летний гражданин, ударил по лицу сидевшего на ванной 36-летнего товарища. Тот упал, а нападавший продолжил его бить. К «перепалке» присоединился, и третий друг 1977 года рождения, он тоже нанес несколько ударов мужчине, лежавшему в ванной.



Апогеем ссоры стало затягивание спортивного бинта на шее пострадавшего и угрозы убийства. После всего, мужчины обдумав все происходящее, успокоились, вернулись на кухню и продолжили пить.



Дождавшись, когда собутыльники уснут, потерпевший покинул квартиру и обратился в полицию.



В настоящее время мужчины, причинившие телесные повреждения и угрожавшие убийством, написали явки с повинной. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»