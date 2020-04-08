В Свердловской области водитель накопил 123 штрафа на общую сумму 1,6 миллиона рублей

11:04 | 9.04.2020

Фото: luki-news.ru

Житель Краснотурьинского района накопил 123 штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 1,6 миллион рублей.



Судебные приставы уведомили должника, направив постановления о возбуждении исполнительных производств. Однако мужчина проигнорировал уведомление судебных приставов и в установленный законом срок не оплатил задолженность.



Тогда приставы арестовали счета должника и путем электронного списания денежных средств со счетов должника было взыскано более одного миллиона шестисот тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»