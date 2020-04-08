Число проведенных тестов на коронавирус в России превысило миллион

10:47 | 9.04.2020

Фото: yandex.com

В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находится 171 тысяча человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Добавим, по данным Росавиации, во избежание распространения коронавируса в стране может быть создана система развоза по регионам граждан, возвращенных из-за границы в крупнейшие аэропорты страны.



Отметим, на утро 9 апреля в стране отмечается высокий индекс самоизоляции: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Воронеже – 5.0, в Самаре, Казани, и Волгограде индекс варьируется от 4.7 до 4.9. Самые низкие показатели в Новосибирске – 3.0 и Красноярске – 3.3. Средняя отметка держится на 3.7-3.8 в Екатеринбурге, Омке, Челябинске.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»