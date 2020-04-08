«Екатеринбург Арена» призывает жителей соблюдать режим самоизоляции

10:23 | 9.04.2020

Фото: ural.kp.ru

В связи с распространением коронавируса «Екатеринбург Арена» зажгла на своем фасаде «антивирусную» иллюминацию.



Текст бегущей строки на фасаде стадиона призывает всех оставаться дома. Видеоролик с оригинальным призывом размещен в официальной группе Свердловской области во вКонтакте.



Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении нерабочих дней до конца апреля, однако глава страны не исключил возможности сокращения срока режима самоизоляции. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, подписал указ о продлении особого режима на территории региона до 20 апреля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»