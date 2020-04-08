Школьникам в Екатеринбурге начали выдавать оборудование для дистанционного обучения

09:41 | 9.04.2020

Фото: barometr.kg

В 136 школе начали выдавать сим-карты с безлимитным интернетом и даже технику, необходимую для дистанционного обучения, семьям, в домах которых нет возможности организовать учебное место ребенку.



Отметим, сим-карты, рассчитанные на три месяца беспрерывного пользования, можно получить прямо в образовательном учреждении. Накануне их уже получили пять школьников.



Помогают в школах и оборудовать рабочее место ноутбуком. Вся техника – из резервного фонда образовательного учреждения. По словам Натальи Сысолятиной, матери учащейся в школе пятиклассницы, о сим-карте им сообщила классная руководительница: «она сказала, чтобы мы подошли за компьютером и за сим-картой, чтобы мой ребенок обучался дистанционно, так как мы не можем зайти через наш смартфон».



Теперь школьнице предстоит наверстать упущенную программу за два дня.



Как передает издание obltv.ru, в резерве школы 12 ноутбуков и 15 сим-карт. Педагоги уверены, что технических средств хватит на всех. Помимо прочего, выделены средства на покупку планшетов.



Добавим, в населенные пункты Свердловской области доставлены 11 тысяч сим-карт с безлимитным интернетом для школьников. Чтобы их получить, необходимо обратиться к директору образовательного учреждения, в котором обучается ребенок. Между школой и семьей заключается акт приема передачи, после чего родители забирают оборудование, поясняет директор школы №136 Лариса Шерстнева.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»