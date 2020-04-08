В Екатеринбурге утром полыхали два автомобиля

09:24 | 9.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром на улице Байкальской полыхали два автомобиля: отечественный «ВАЗ-2104» и иномарка «Шевроле Ланос».



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:55 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 13 спасателей на трех спецмашинах. Отмечается, что «ВАЗ» сгорел до тла, а у иномарки поврежден лишь багажный отсек.



Огнеборцы завершили все работы на месте происшествия в считанные минуты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»