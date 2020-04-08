Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

00:52 | 9.04.2020

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Ещё семь человек в возрасте от 46 до 90 лет с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве, сообщает Оперштаб.



Все скончавшиеся имели и другие заболевания - сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. У троих был хронический бронхит.



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