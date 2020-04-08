Сотрудники свердловской колонии помогли потушить загоревшиеся жилые дома

23:16 | 8.04.2020

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Сотрудники Ивдельской колонии помогли потушить пожар в городском секторе, об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.



Сегодня, 8 апреля, в Ивделе загорелся жилой дом на Октябрьской набережной. Сотрудники МЧС определили уровень пожара (2 ранга) и попросили о помощи пожарный расчет отдельного поста ведомственной пожарной охраны ИК-55 ГУФСИН. Двое сотрудников с одной боевой единицей помогли справиться с возгоранием.



Огонь повредил два жилых дома. Всего в тушении участвовало 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»