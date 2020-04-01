Подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге останутся в СИЗО до 12 июля

19:34 | 8.04.2020

Фото: eanews.ru

Подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге оставят в СИЗО до 12 июля, соответствующее решение приняли в суде, передает ЕАН.



Напомним, по версии следствия обвиняемые Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова, убили девушку, когда та поехала продавать свой автомобиль Audi Q5.Теперь подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»