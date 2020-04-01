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18:26 | 8.04.2020
Фото: Вечерние Ведомости
Случай с обрушением конструкций школы проверят власти Екатеринбурга
«На месте возведении пристроя к школе № 167 сегодня, 8 апреля 2020 года, при проведении работ по бетонированию, произошло обрушение опалубки монолитного перекрытия в районе строительства будущего актового зала. Вся опалубка была установлена согласно технологическим картам, площадь обрушения – порядка 250 квадратных метров, жертв, к счастью, нет. О причинах обрушения говорить пока рано, после устранения последствий подрядчик проведёт расследование произошедшего, – сказал Алексей Бирюлин. – Особо отмечу, что на сроках ввода пристроя к школе, поставленных перед подрядчиком Главой Екатеринбурга, данный инцидент никак не отразится. В 2021 году пристрой будет введён в эксплуатацию».
Напомним, ранее мы сообщали, что по факту произошедшего будет проводить проверку прокуратура. На месте во время обрушения были травмированы двое рабочих.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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