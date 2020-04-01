Николай Коляда собирает средства для своих артистов, оставшихся без работы

18:03 | 8.04.2020

Фото: kino-teatr.ru

Директор «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда начал собирать средства на поддержку актеров, оставшихся в период пандемии коронавируса без работы.



«Мне пишут и в театр звонят наши зрители, хотят помочь. Мне жутко неловко. Но - такая вот ситуация. 65 человек в театре без зарплаты. Помощи ждать не от кого. Если хотите помочь - вот номер моей карточки: 4279 1600 5409 1598», – написал на своей странице в Facebook уральский драматург.



Также режиссер напомнил, что власти обещали помочь финансово, но в связи со сложившейся ситуацией неизвестно, когда это произойдет. Николай Коляда пообещал подарить свои книги всем, кто сможет помочь.



Напомним, «Коляда-театр» закрылся 1 апреля. Еще до этого, в феврале, свердловские власти пообещали оказать учреждению культуры финансовую помощь.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»