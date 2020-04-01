На Среднем Урале полыхает пожар площадью 800 квадратных метров

17:41 | 8.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Ивделе горят два жилых дома и надворные постройки. Тушение пожара осложняется сильным ветром: площадь возгорания уже составляет 800 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:10 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 36 спасателей на 10 спецмашинах. Отмечается, что пожарные вынесли четыре газовых баллона и спасли автомобиль.



Работы на месте происшествия продолжаются до сих пор.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»