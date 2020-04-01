На Эльмаше начали ямочный ремонт дорог

В Орджоникидзевском районе начат ямочный ремонт дорожной сети: глава администрации Роман Кравченко лично проинспектировал работы на перекрестке улиц Шефской и Фронтовых Бригад.Восстановление дорожного полотна производится с использованием холодного асфальта, силами сотрудников ДЭУ Орджоникидзевского района. Подобные работы традиционно выполняются с наступлением теплой и сухой поры.Глава района держит на личном контроле выполнение работ по благоустройству – ранее им была проведена проверка режима работы уборочной техники, и, в частности, дезинфицирующей мойки остановок, связанной с установившейся эпидемиологической ситуацией.