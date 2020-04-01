На ремонт дорог в Екатеринбурге выделят около полутора миллиардов рублей

16:57 | 8.04.2020

Фото: каменныедороги.рф

В Екатеринбурге началась подготовка к сезону ремонта дорог, который в этом году начнется 15 мая. Об этом сообщает заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



Отмечается, что в 2020 году планируется ремонт 37 участков дорог общей протяженностью около 40 км: 21 объект – в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 16 – в рамках государственной программы Свердловской области. Также будут обновлены 55 светофоров. Общая стоимость работ – 1 млрд 578 млн рублей.



Добавим, даты начала ремонтных работ по региону пока неизвестны. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев отметил, что ремонт начнется, как только позволит погода, и не исключил того, что это может случиться раньше 15 мая.



Чиновник подчеркнул, что коронавирус не повлияет на проведение запланированных работ: ограничения не распространяются на организации, занимающиеся дорожной деятельностью. Практически все государственные и муниципальные контракты на текущий год заключены.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»