Новости дня
16:57 | 8.04.2020
Фото: каменныедороги.рф
На ремонт дорог в Екатеринбурге выделят около полутора миллиардов рублей
Отмечается, что в 2020 году планируется ремонт 37 участков дорог общей протяженностью около 40 км: 21 объект – в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 16 – в рамках государственной программы Свердловской области. Также будут обновлены 55 светофоров. Общая стоимость работ – 1 млрд 578 млн рублей.
Добавим, даты начала ремонтных работ по региону пока неизвестны. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев отметил, что ремонт начнется, как только позволит погода, и не исключил того, что это может случиться раньше 15 мая.
Чиновник подчеркнул, что коронавирус не повлияет на проведение запланированных работ: ограничения не распространяются на организации, занимающиеся дорожной деятельностью. Практически все государственные и муниципальные контракты на текущий год заключены.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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