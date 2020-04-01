Бывшему высокопоставленному свердловскому приставу вынесли приговор за хищение 12 миллионов рублей

16:12 | 8.04.2020

Бывший начальник Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга Алексей Селиванов приговорен к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Такой приговор сегодня, 8 апреля вынес Ленинский районный суд уральской столицы на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.



Селиванов признан виновным по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»).



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Селиванов в период с 2014 по 2018 годы совместно с судебным приставом-исполнителем Елькиным, используя свое служебное положение, неоднократно вносили заведомо ложные сведения в ведомственную электронную базу о поступлении исполнительных листов, якобы выданных Арбитражным судом Свердловской области об имеющихся задолженностях у различных юридических лиц перед подставными взыскателями.



Селиванов, обладая правом распоряжения денежными средствами, находящимися на депозитном счёте Ленинского РОСП УФССП России по Свердловской области, утверждал вынесенные Елькиным постановления о распределении денежных средств по исполнительному производству. Впоследствии на основании указанных данных они похитили с расчетного счета УФССП России по Свердловской области не менее 12 млн. рублей.



Добавим, что в ходе судебных прений по данному уголовному делу государственный обвинитель просил суд назначить Селиванову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 100 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок 3 года, с лишением почетного звания.



Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Второго отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.



Противоправная деятельность теперь уже бывшего старшего судебного пристава Ленинского района города Екатеринбурга была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий в декабре 2017 года.

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