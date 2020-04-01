В Нижнем Тагиле выявлено 13 человек, которые контактировали с больными коронавирусом

16:01 | 8.04.2020

Фото: tagilcity.ru

Под наблюдением врачей в Нижнем Тагиле находятся 420 человек, из них 13 – контактировали с зараженными коронавирусом. Сейчас они все находятся в инфекционной больнице города. Об этом сообщил замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.



С начала действия ограничений 1765 тагильчан прибыли из-за рубежа и их нахождение на домашнем карантине ежесуточно проверяет полиция, передает издание v-tagile.ru. Добавим, санкция за нарушение режима карантина предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.



По данным Вячеслава Горячкина, тагильские лаборатории, проводящие тестирование на коронавирус, за выходные выполнили 619 исследований проб, взятых у горожан, имеющих показания для тестирования. Результаты тестов не разглашают, передает «Телекон», однако власти заверяют, лабораторно не подтвердился ни один из анализов на коронавирус.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»