В Екатеринбурге двое рабочих пострадали при обрушении перекрытий строящейся школы

В Екатеринбурге во время строительство пристроя к школе №167 на улице Фрезеровщиков 84а, произошло обрушение перекрытий. Как стало известно veved.ru инцидент произошел во время заливки бетона.По данным издания, пострадали двое уроженцев Узбекистана. У одного из них, по предварительным данным, диагностирована черепно-мозговая травма, у второго повреждена нога, им оказывается необходимая медицинская помощь.На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиции, администрации Орджоникидзевского района, в том числе лично глава района Роман Кравченко.Заказчиком строительства является Управление капстроительства администрации Екатеринбурга.