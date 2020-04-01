В Свердловской области разыскивают сбежавшего от следствия мужчину

15:43 | 8.04.2020

Фото: СКР по Свердловской области

Полицейские Краснотурьинска разыскивают 36-летнего Александра Олеговича Черных, который сбежал от следствия.



Скрывшийся от СКР по Свердловской области уроженец Карпинска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов в особо крупном размере)



Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просим позвонить по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 (ОУР) или 3-40-79 (дежурная часть).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»