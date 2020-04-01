На Урале сформирован перечень предприятий, которым окажут поддержку для сохранения рабочих мест

15:36 | 8.04.2020

Фото: yandex.ua

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 144 системообразующих организаций, которым будет оказана поддержка в период режима самоизоляции. В список вошли предприятия, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Об этом сообщает министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов.



Системообразующие организации региона охватывают такие отрасли как:



- Горно-металлургический комплекс

- Машиностроение

- Химическая промышленность

- Легкая промышленность

- Производство строительных материалов

- Лесопромышленный комплекс

- АПК

- ТЭК

- Строительный комплекс

- ЖКХ

- Транспорт

- Здравоохранение



На основе оперативного мониторинга финансово-экономической ситуации готовятся комплексные меры их поддержки. В первую очередь – меры, которые позволят сохранить рабочие места.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»