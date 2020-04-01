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15:30 | 8.04.2020

Фото: орджоникидзевский.екатеринбург.рф

«Я прошу проявить ответственность. Останьтесь дома». Глава райадминистрации Екатеринбурга обратился к горожанам

Глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко заявил, что на период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, большинство сотрудников префектуры перевели на «удалёнку», но это не мешает работе с обращениями граждан.

«Наши технические специалисты обеспечили всем работникам доступ к электронному документообороту из их домов. Таким образом, на обращения граждан мы продолжаем отвечать. Конечно, мы полностью отменили приёмы граждан в связи с распоряжением губернатора. Пришлось временно приостановить вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» – мы не имеем права рисковать здоровьем наших ветеранов. В нашем здании проводятся дезинфицирующие мероприятия», – рассказал Роман Кравченко, отметив, что специалисты райадминистрации продолжают работать, но обращения граждан принимают только в электронном виде или по почте.

Он также добавил, что продолжает проводить традиционные объезды территории с участием своих заместителей, сообщает Департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.

«Все оперативные службы ЖКХ работают. Кто-то даже усиленно. Если у людей возникает какая-то проблема, входящая в компетенцию администрации района, то она будет решена», – заявил глава района.

Роман Кравченко отметил, что социальный блок администрации постоянно на связи с людьми, которым требуется помощь по доставке продуктов питания – работники сами ездят при необходимости на служебных машинах администрации района и развозят продукты. К работе подключились и депутаты.

Несмотря на ограничительные меры, в районе проводятся работы по благоустройству.

«ДЭУ Орджоникидзевского района работает в обычном режиме. Поскольку погода позволяет, мы начали чистить улицы с использованием моющих средств, устраняющих грязь и пыль. Используем и подметально-уборочные машины, а также аппараты высокого давления при чистке остановочных комплексов и заборов – эти устройства себя отлично зарекомендовали в прошлом году. Уже начаты хозяйственные работы, в том числе сбор, вывоз листвы и мусора, кронирование деревьев. А с открытием асфальтовых заводов перейдём и к плановому ремонту дорог. Из специфичных для нашего района моментов отмечу, что мы по-прежнему следим за свалкой на Коммунистической: спецтехника работает, полиция охраняет, МЧС контролирует», – рассказал Кравченко.

Готовы в Орджоникидзевском районе и к возможному росту количества заболевших коронавирусной инфекцией.

«Я встречался недавно с главврачом 14-й больницы. Медики во всеоружии: проблем с оборудованием нет, персонал квалифицирован и полностью владеет ситуацией. Кроме того, у нас постоянно идут совещания с Администрацией города Екатеринбурга, областными властями. Конечно, всё – в режиме видеосвязи. Решения принимаются своевременно. Именно поэтому у нас сравнительно небольшое число инфицированных, их всех знают, им оказывают помощь», – заверил глава района.

Роман Кравченко посоветовал жителям более серьезно относиться к режиму изоляции.

«Не нужно недооценивать опасность коронавируса. Есть пример Москвы. К сожалению, не очень положительный. Столичные власти объявляют карантин, а люди массово идут в парки жарить шашлыки. Я прошу проявить ответственность. Останьтесь дома. Не выходите на улицу без острой необходимости. Вся страна должна пережить этот кризис. А это во многом зависит от поведения каждого из нас. Посмотрите, интернет-провайдеры не блокируют пользователей, если у них заканчиваются деньги на лицевом счёте, онлайн-кинотеатры открывают бесплатные подписки. Дома есть чем заняться. Берегите себя и своих близких, особенно представителей старшего поколения», – обратился Кравченко к горожанам.

© «Вечерние ведомости»

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