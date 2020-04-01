Двое жителей Екатеринбурга обвиняются в фиктивной постановке на учет 877 иностранцев

15:15 | 8.04.2020

Фото: nzpr.ru

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга направила в суд уголовные дела, возбужденные в отношении двух мужчин 34 и 36-ти лет. Каждый из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 34-летний обвиняемый в период с июля по октябрь 2019 года путем личного обращения в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг умышленно организовал фиктивную постановку на учет по месту своего жительства в Екатеринбурге 440 иностранных граждан Республик Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Кыргызской Республики. Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался за подобное правонарушение.



Второй обвиняемый, 1984 года рождения, в новогодние выходные этого года путем личного обращения в МФЦ организовал фиктивную постановку на учет 437 иностранных граждан. При этом, неустановленное дознанием лицо проставило штамп в его паспорте о регистрации по адресу в квартире, которая никогда данному лицу не принадлежала и законных оснований прописаться в ней он не имел.



Добавим, такая регистрация позволяла гражданам стран СНГ находиться на территории России. При этом, каждый из обвиняемых понимал, что кто-либо из иностранных граждан проживать по данному адресу не будет.



Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд. Наиболее строгим наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является лишение свободы сроком до трех лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»