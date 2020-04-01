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14:49 | 8.04.2020

Фото: sospp.ru

Свердловский Союз промышленников и предпринимателей выделит более семи млн рублей на борьбу с коронавирусом

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей направит более 7 миллионов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом. Сообщается, что деньги из фонда будут переданы на нужды медицинских учреждений региона.

По словам президента СОСПП Дмитрия Пумпянского, в созданный в марте совет по противодействию коронавирусу вошли руководители крупнейших предприятий региона. Члены совета создали специальный счет, из которого выделяются средства на закуп экспресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств защиты. «Наша задача – помочь властям региона справиться с пандемией», – комментирует Дмитрий Пумпянский.

На сегодняшний день собрано более 30 миллионов рублей. Средства спецсчета будут расходоваться исходя из потребностей, обозначенных региональным оперативным штабом по противодействию COVID-19, рассказал президент СОСПП.

Предприниматель отметил, что около 1,8 миллиона рублей будут переданы станции скорой помощи им. В.Ф. Капиноса на приобретение тысячи комплектов защитной медицинской одежды, 5,4 миллиона рублей будут перечислены на счет городской клинической больницы №40 для приобретения двух аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Главный врач ГКБ №40 Александр Прудков поблагодарил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей от лица всего медперсонала больницы, борющегося с коронавирусом в Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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